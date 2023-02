Caminhoneiro é preso dirigindo embriagado em rodovia na Chapada Diamantina

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na tarde desta segunda-feira (27), o condutor de uma carreta transitando alcoolizado. A ação foi registrada no Km 470 da BR 242, trecho do município de Ibitiara, região da Chapada Diamantina.

Por volta das 17h00, uma equipe da PRF foi informada que o condutor de um caminhão-tanque de cor azul, placas de Minas Gerais estava dirigindo de forma perigosa, fazendo zigue-zague e manobras arriscadas pela rodovia, colocando em risco a segurança de todos.

Os policiais conseguiram localizar e interceptar o caminhão na altura do quilômetro 470 da rodovia. Ao se aproximarem do motorista, os policiais perceberam que o homem apresentava sinais claros de embriaguez como fala arrastada, odor etílico, andar cambaleante e ideias desconexas.

Ele foi submetido ao teste com etilômetro e ao soprar o ‘bafômetro’, o resultado aferiu 1,24 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões), bem acima do 0,05 necessário para configurar infração e do 0,34, que já configura crime. Dentro da cabine do caminhão foi encontrada uma lata de cerveja.

Já no posto da PRF, compareceu o condutor de outro veículo e relatou que o caminhoneiro preso provocou, intencionalmente, várias condutas imprudentes, inclusive relatou que chegou a ser ‘fechado’ na rodovia que quase terminou em tragédia.

Dada às circunstâncias, o homem de 39 anos foi autuado em flagrante delito e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil e foi apresentado à autoridade policial de plantão.