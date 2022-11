Caminhonete roubada em Lauro de Freitas é recuperada no oeste da Bahia

Policiais rodoviários federais recuperaram na tarde desta terça-feira (22), na BR 242, em Barreiras, no oeste da Bahia, uma caminhonete FIAT/Strada com registro roubo, ocorrido no mês de setembro de 2020, na cidade de Lauro de Freitas.

Durante a fiscalização, os policiais tentaram consultar a placa via QR Code, mas o aplicativo de leitura não reconheceu o código. Foi então realizada vistoria minuciosa do veículo, onde constataram que as placas eram clonadas de outro automóvel do mesmo modelo.

Após um trabalho de identificação veicular, os policiais puderam chegar à placa original e descobriram que a Strada possuía uma ‘queixa’ de roubo.

O veículo era ocupado por duas pessoas. Um deles confessou ao policial que no momento da abordagem estava fazendo um ‘test-drive’ no veículo, pois estava em processo de negociação para aquisição da caminhonete, mediante a troca de um veículo usado e mais R$ 20 mil em dinheiro.

Em seguida, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, para formalização do flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.