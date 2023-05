Camisa 10 vai desfalcar o Vitória pelo quarto jogo na Série B

Giovanni Augusto ainda não conseguiu engatar uma sequência no time do Vitória. Contratado para ser o camisa 10 na Série B do Brasileiro, o meia vai desfalcar o rubro-negro na competição pela quarta vez.

Ainda se recuperando de uma lesão na coxa, ele está fora da partida contra o Mirassol, sexta-feira (19), às 19h, no estádio Municipal de Mirassol, pela 7ª rodada do torneio nacional.

Giovanni Augusto se machucou durante a vitória por 2x0 contra o Ceará, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no último dia 10. Na ocasião, ele pediu para ser substituído no segundo tempo do jogo.

Reavaliado, não reuniu condições de enfrentar o Atlético-GO, no Barradão, no último domingo (14), quando o Vitória amargou a primeira derrota na competição, por 3x2.

O meia está em tratamento e deve realizar o primeiro exame de controle até o início da próxima semana. Essa é a segunda lesão de Giovanni Augusto desde que chegou à Toca do Leão.

O jogador de 33 anos já havia machucado a coxa após a estreia na Série B, durante o treino realizado em Natal, o último antes do jogo contra o ABC. Ele não enfrentou a equipe potiguar e também ficou fora da partida contra o Londrina.

A delegação do Vitória viaja para o confronto com o Mirassol na quinta-feira (18) pela manhã. O centroavante Léo Gamalho também pode ser outro desfalque. Recuperado de uma tendinite na panturrilha, ele está em fase final de transição. O atacante será reavaliado na tarde desta quarta-feira (17), quando o elenco rubro-negro fará o último treinamento preparatório em Salvador.

Ausência já certa é a do volante Rodrigo Andrade, mas não por ordens médicas. Ele levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Diego Fumaça, Matheus Trindade, Marco Antônio e Gegê são opções para a lacuna no meio-campo.

O time comandado pelo técnico Léo Condé lidera a competição, com 15 pontos, e tem 100% de aproveitamento como visitante na Série B.