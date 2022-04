Camisa de Maradona pode ser vendida por valor recorde em leilão

Uma das peças mais cobiçadas do mundo esportivo está em leilão, e pode ser vendida por um valor recorde. O artigo em questão é a camisa que Diego Maradona usou quando marcou dois de seus mais famosos gols: "a mão de Deus" e "o gol do século".

Os gols foram anotados durante a vitória da Argentina por 2x1 sobre a Inglaterra, nas quartas de final da Copa do Mundo do México, em 1986. E, agora, a blusa que o craque usou naquele jogo está em um leilão promovido pela Sotheby's, em Londres. A largada foi dada nesta quarta-feira (20), e o processo seguirá até o dia 4 de maio.

Um usuário já ofereceu 4 milhões libras (cerca de R$ 24,3 milhões) pela peça. Mas a expectativa é que os valores possam chegar até 8 milhões de dólares (aproximadamente R$ 37,1 milhões), o que faria a peça se tornar o item esportivo mais caro do mundo.

A icônica camisa azul usada pelo eterno craque argentino estava exposta no Museu Nacional do Futebol da Inglaterra, em Manchester. Mas o ex-meia Steve Hodge, que ficou com a camisa após trocar com Maradona ao fim da partida, decidiu vendê-la.

A autenticidade, no entanto, é contestada por Dalma Maradona, filha do craque argentino. Segundo ela, seu pai trocou com Hodge a camisa usada no primeiro tempo da partida - só que os gols históricos saíram na etapa final. A casa de leilão Sotheby's, porém, emitiu um comunicado afirmando que a peça era original.