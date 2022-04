Camisas de times de futebol são alçadas a peça desejo em looks femininos

Torcida Fashion

Aquela camisa do seu time favorito por ir muito além dos estádios de futebol e virar item fundamental para um look bem fashionista. Elas já apareceram nas passarelas internacionais em coleções de marcas como Balenciaga, Off-white, Y3 e no Brasil na Piet. A modelagem oversize reforça a ideia de "pegar emprestado do guarda-roupa masculino". Combiná-las com peças mais sofisticadas pode ser a grande dica para usar de forma nada convencional. Se o modelo for bem longo, até vestido poder ser, com direito a salto e um cinto pra marcar a silhueta. Escolhemos 3 camisas de clubes estrangeiros (para não gerar treta com nenhum torcedor local apaixonado) e tiramos proveito do design criativo delas para propor combinações que agradam em cheio as amantes dos mix esportivo e casual chique. Que tal entrar nessa torcida?

Esportivo chique

A clássica camisa do time holandês Ajax da década de 90 serviu de base para essa produção. Ela sobrepõe um vestido azul de tule bordado e um cinto vermelho, também esportivo, ajusta na medida certa. Coturno off-white para dar mais atitude. Brincos de strass arrematam com glamour.

Azulzinho

A grande dica ao usar uma camisa de futebol é aproveitar suas cores e trabalho gráfico para fazer boas coordenações. A camisa da Inter de Milão nos inspirou a trazer o azul do jeans no macacão. Cinto prata metálico é o acessório do momento, vira até colar.

Toque reluzente

A jaqueta de paetês brinca novamente com o sofisticado mais esportivo, nesse combo que tem a camisa vermelha do clube inglês West Bromwich, de 2016, e calça wide leg de moletom. Nos pés, um oxford com salto tratorado.



FICHA TÉCNICA

Fotos: Albert Ferreira (@albertferreiraph)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Beleza: Daí Alves (@daialves4) do Salão Sá Marina (@salaosamarina)

Modelo: Bruna Parente (@bruparente_) da Agência 40 graus (@40grausmodels / @40grausbahia)

As camisas de times são acervo do colecionador André Ávila (@avilaandre) e as demais peças da Abx Contempo (@abxcontempo)

Agradecimento: Canto - Hotel. Restaurante. Rooftop (@ocantohotel) - Rua Prudente de Moraes, 65, Rio Vermelho