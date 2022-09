Camisetas de bandas de rock são clássicas e sempre atuais

Nascido na década de 1950 o rock não envelhece. A cada geração ganha novas interpretações e se mantém atual e cheio de energia. Desde sua origem esteve ligado à juventude e a uma atitude questionadora. Sua relação com a moda é estreita, seja em seu primórdio com Elvis Presley e Little Richards, com os Beatles e Rolling Stones, nas décadas de 60 e 70, só para citar dois exemplos marcantes.

Sem falar no movimento punk, em que a estilista inglesa Vivienne Westwood se tornou um ícone com suas peças destruídas, repleta de correntes e tachas para Sex Pistols. Isso continuou com heavy metal dos cabeludos na década dos 1980, quem não lembra de Axl Rose, ou do Metallica nesse período? Na década seguinte veio o movimento grunge com suas camisas xadrez e roupas puídas, tendo o Nirvana como marco. O rock não morreu e continua revisitando todas as ricas referências de sua história. Se você curte o estilo e quer incrementar o visual com essa pegada irreverente, um bom começo são as camisetas de bandas (um clássico contemporâneo). Elegemos três para criar looks.

1.Grunge

Kilt é a peça mais democrática de um guarda-roupa rocker. Não tem gênero e com a camiseta de banda mais coturno não tem erro.

2.Acorrentado

O body chain é o acessório perfeito para dar um toque de estilo ao visual. Misturamos a t-shirt da vez com bermuda esportiva dando um ar bem casual.

3.Retrô

Para dar mais irreverência ao look usamos uma segunda pele de telinha por baixo da camiseta. A calça wide leg com óculos redondo traz um tom anos 70 para a produção.



FICHA TÉCNICA

Fotos: Gardênia Passos (@gardenia.passos)

Produção de moda : Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amaral)

Beleza: Tom Moreira (@tom.moreiramakeup) do Salão Sá Marina (@salaosamarina)

Modelo: André Neto (@andrejsneto)

Todos looks são da Renner Shopping Barra (@lojasrenner), exceto o body chain criado por Elielton Araújo (@elieltonarauj)