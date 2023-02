Campanha da Fraternidade é lançada em Salvador e tem fome como tema

Realizada pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Sérgio da Rocha, a Missa das Cinzas, que ocorreu na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, no Terreiro de Jesus, Pelourinho nesta quarta-feira (22), marcou, além do início da Quaresma - período de preparação para a Páscoa -, a divulgação do lançamento da Campanha da Fraternidade 2023 da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que, neste ano, traz o tema Fraternidade e Fome, com o lema bíblico "Dai-lhe vós mesmo de comer!".

Na Arquidiocese de Salvador, a Campanha da Fraternidade é realizada, de maneira concreta pela Ação Social Arquidiocesana (ASA). Neste ano, o evento para o lançamento da Campanha aconteceu no Palácio da Sé, horas antes da Missa das Cinzas. "Nós já promovemos este ano o Seminário da CF 2023, e também estamos organizando outros seminários com as paróquias e comunidades. Estamos preparando as sugestões dos fiéis que dizem respeito ao tema da Campanha, com o objetivo de fazer uma coletânea para que possamos refletir mais profundamente", afirmou o cônego José Carlos.

De acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a emergência sobre o assunto foi o que motivou a escolha do tema da Campanha da Fraternidade Conforme dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional divulgados em junho de 2022, 33,1 milhões de pessoas não têm o que comer, diariamente, no Brasil. O número é quase o dobro do contingente estimado em 2020 e representa 14 milhões de pessoas a mais passando fome no país.

“A Campanha da Fraternidade, este ano, tem uma especial importância pela gravidade do problema da fome, da desnutrição, da insegurança alimentar. É um tema que deve ser levado à frente, para além da campanha, mas que nós fomos convidados a vivenciar de modo especial neste período através de atitudes pessoais, espontâneas, de solidariedade, de partilha. Através de iniciativas comunitárias, mas, também, de diálogo, de ação conjunta, de cooperação com os poderes públicos”, afirmou Dom Sérgio da Rocha.

No território da Sé Primacial do Brasil, formado pelos municípios de Salvador, Lauro de Freitas, Salinas da Margarida, Vera Cruz e Itaparica, inúmeras atividades são desenvolvidas no combate à fome. Para representar uma delas, durante o evento de lançamento esteve presente a Irmã Violeta, da Casa do Encontro de Oração. No espaço, localizado na Baixa do Bonfim, diariamente, são distribuídas cerca de 200 refeições para homens, mulheres e crianças em situação de rua ou em vulnerabilidade social.