Campanha da Transalvador usa carros capotados para conscientizar motoristas

Quem passou de carro, ou até andando, na Avenida Octávio Mangabeira, na manhã desta quarta-feira (28), se surpreendeu com dois carros virados e completamente destruídos, um na Orla da Boca do Rio e outro no Jardim de Alah. Os veículos dão a entender que houve um acidente no local, mas, na verdade, apenas fazem parte da ação de conscientização da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) sobre a importância de adotar posturas responsáveis no trânsito.

O órgão instalou, nesta quarta, itens de sinalização (blimps) com frases educativas e dois veículos acidentados ao longo da Av. Octávio Mangabeira, nas proximidades da Arena Daniela Mercury, onde acontece o Festival Virada Salvador. A campanha acontece especialmente nessa época do Ano Novo para alertar os motoristas que planejam ir de carro para a festa que acontece na região do dia 28 ao dia 1°.

“Buscamos alertar a população sobre as consequências reais que o desrespeito às regras de trânsito pode trazer. Queremos que todos venham curtir a festa e retornem para casa com segurança”, explica o superintendente de trânsito de Salvador, Marcus Passos.

Carro capotado no Jardim de Alah (Foto: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO)

A estudante Janayna Moradillo, de 22 anos, não escondeu a surpresa ao passar pelo local, precisou até diminuir a velocidade para conseguir entender o que tinha acontecido. "Eu fiquei totalmente surpresa com a ação quando passei por lá. A gente passa pelo local todos os dias, normal, quando vi os dois carros capotados, levou um tempo até perceber que era uma ação, é bem chocante", disse.

Segundo a jovem, a iniciativa se torna efetiva quando o motorista se coloca no lugar de uma pessoa acidentada, quando imagina que poderia ter sido ele com o carro capotado. "É inevitável não ter a atenção chamada por essa ação, é literalmente um veículo destruído e virado. Pode ser você, pode ser eu a qualquer momento, se eu não for prudente, se eu negligenciar meu ritmo, meu sono, se não for cuidadoso", pontuou a estudante.

A cena tem chamado a atenção de todos que passam local, como foi o caso do morador do Costa Azul José Roberto Braga. “Passei e tomei um susto quando vi o carro acabado. Tirei foto para divulgar e todo mundo ver que realmente não é necessário vir de carro, que se deve procurar alternativas, (quem) vai beber e se divertir", relatou.

Gabriela Cruz, 23, também se impactou com a ação ao lembrar de todos os acidentes que ela já viu acontecer em Salvador. "Eu já fico atenta quando pego o carro para dirigir, então essa inciativa me deixa um pouco mais segura por saber que as pessoas que dirigem bêbadas e com imprudência vão ficar mais alertas e vão ter mais cuidado com os outros que também estão na pista", comentou.

Moradora do bairro de Pituaçu, Gabriela passa todos os dias pela Avenida Octávio Mangabeira para ir para o trabalho e faculdade. Segundo ela, é importante lembrar que o local é o caminho de muita gente para casa e que correm o risco de serem machucadas por conta de motoristas imprudentes. "Já teve uma morte por acidente em frente a minha casa e não tem como esquecer, porque poderia ter sido eu", lembrou.

Operação para o Festival da Virada

O superintendente de trânsito Marcus Passos informou que a Transalvador sempre tem tido, ao longo dos anos e edições do Festival da Virada, uma preocupação em fiscalizar a região com o objetivo de evitar acidentes. "Nosso objetivo com essa ação dos carros capotados é realmente chocar os motoristas, para que eles saiam de casa e tenham a consciência de não beber e dirigir. Dá para buscar meio alternativos, como os ônibus coletivos, táxis e carros por aplicativo", destacou.

Carro capotado na Boca do Rio (Foto: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO)

Passos também pontuou que iniciativa parecidas serão realizadas ao longo do verão e no período do carnaval.

Neste ano, além da ação dos carros acidentados, foi montada uma operação que visa garantir a mobilidade no trânsito e proporcionar maior segurança aos baianos e turistas que forem curtir as atrações.

Não será realizada interdição do tráfego de veículos na região e os esforços estarão concentrados na segurança dos pedestres e na mobilidade do trânsito na Avenida Octávio Mangabeira, tanto no sentido Itapuã quanto no sentido Pituba. "Teremos 40 agentes agentes apenas envolvidos ali no entorno da festa, da Boca do Rio ao Jardim de Alah, além de monitoramento do trânsito com drones na entrada do festival e ações educativas", explicou o superintendente.

Para garantir uma melhor fluidez no trânsito e adequada orientação para pedestres e condutores, são instalados painéis de mensagem, faixas e banners nos dois sentidos da via principal, para orientação do público sobre a travessia de pedestres, embarque e desembarque, pontos de ônibus, táxi e mototáxi, e sobre locais onde é proibido parar e estacionar.

A partir das 14h, viaturas estarão posicionadas em locais estratégicos para iniciar o acompanhamento e ordenamento do trânsito na região. A operação será realizada de forma mais ostensiva a partir das 15h, horário previsto para o início do movimento de chegada do público para o início dos shows, a partir das 16h. A fiscalização será intensificada no entorno do evento, para evitar paradas e estacionamentos irregulares na Avenida Octávio Mangabeira. Haverá 14 pontos fixos de fiscalização, além de quatro áreas para fiscalização em rondas, nos bairros do Stiep e Boca do Rio.

Acidentes

De janeiro a novembro, a capital baiana teve 2.630 acidentes de trânsito, dos quais 94 tiveram vítimas fatais. Segundo a Transalvador, importantes fatores, que podem ser predominantes em caso de acidentes, precisam ser respeitados: o excesso de velocidade, o uso de celular na direção, e conduzir após consumir bebida alcoólica. Também neste período, mais de 4 mil condutores soteropolitanos foram autuados pelo órgão de trânsito por terem desrespeitado algum dispositivo da Lei Seca.

