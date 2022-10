Campanha de Bolsonaro aumenta gastos com propaganda para dizer que ele não é pedófilo

A grande repercussão negativa de uma entrevista onde Bolsonaro disse que "pintou um clima" entre ele e venezuelanas de "14 e 15 anos" fez a campanha do presidente reagir. Nas últimas horas, uma propaganda com os dizeres "Bolsonaro não é pedófilo" foi impulsionada através de anúncios no Google.

Segundo a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, a propaganda já foi vista 10 milhões de vezes e custou entre R$ 70 e R$ 80 mil pelo impulsionamento, segundo dados do Google. Outro anúncio similar foi visto mais de 60 mil vezes e custou entre R$ 10 mil e R$ 15 mil nele.

Ao clicar na propaganda, o internauta era direcionado para páginas de apoio à campanha de Bolsonaro. Em uma delas, um texto diz que a fala do presidente foi alvo de distorção por parte de opositores e que ele quis dizer que havia algo de estranho na situação das adolescentes venezuelanas ao falar que "pintou um clima".