Campanha de Lula muda estratégia e põe vídeo sobre prisão na TV

A campanha de Lula (PT) passou a inserir na propaganda eleitoral na televisão um vídeo de 30 segundos sobre a prisão do petista. Nele, para as emissoras abertas, são mostradas imagens do ex-presidente depondo ao então juiz Sérgio Moro.

A mudança ocorreu após o último debate na Band, na qual Bolsonaro referiu-se a Lula como “ex-presidiário”, e questionou o petista sobre os escândalos de corrupção de sua gestão.

Até então, a campanha de Lula não havia se comprometido a rebater as acusações, com a ideia de não colocar o assunto "corrupção" no centro dos debates. Uma pesquisa do Datafolha divulgada na última quinta-feira (1º) mostrou que a rejeição do petista aumentou dois pontos e chegou a 39%. Em maio, o índice estava em 33%.

O comercial diz que Lula foi “condenado por um juiz que depois virou ministro, olha só, de Bolsonaro”. É mostrada uma foto do ex-juiz e do atual presidente juntos e sorridentes.

“Mas a verdade apareceu, Lula venceu todos os processos e foi reconhecido no mundo inteiro, até pela ONU. Nesta eleição ainda vão inventar muita mentira contra ele. Mas o povo não se engana”, prossegue o locutor, na sequência do vídeo.