Campanha de Natal arrecada alimentos para instituições de caridade em Salvador 

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), em parceria com a Nova Lapa, realizam, a partir desta segunda-feira (5), a campanha Estação do Bem. A ação segue até o próximo dia 21, na Estação da Lapa, com o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis que serão entregues ao programa Prato Amigo, administrado pela Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), para distribuição a instituições de caridade que atuam em Salvador.

Cerca de 500 mil pessoas passam pela Estação da Lapa diariamente, o que faz dela uma das mais movimentadas estações de transbordo do mundo. Os alimentos poderão ser doados em caixas instaladas em dois pontos na do local: no térreo, próximo à saída do metrô, e no primeiro piso, próximo à escadaria principal.

O titular da Semob, Fabrizzio Muller, explica que a ação é uma forma de proporcionar um fim de ano mais solidário às pessoas em situação de vulnerabilidade na capital baiana. “Esta é uma época que as pessoas tendem a ser mais solidárias umas com as outras e essa é uma oportunidade de dar um Natal digno a quem tanto precisa da nossa ajuda”, afirma o secretário.

Para a presidente da Concessionária Nova Lapa, Zilney Campello, ressaltou que é Estação da Lapa é um local privilegiado para a realização deste tipo de ação. “Ficamos muito felizes por poder realizar esta campanha em parceria com a Prefeitura de Salvador. Este mês a Estação da Lapa será também o ponto de encontro da solidariedade, a Estação do Bem”, afirmou.

Divulgação