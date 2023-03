Campanha de vacinação contra a gripe é iniciada em Salvador

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, também conhecida como gripe, foi antecipada em Salvador. O pontapé inicial foi dado nesta quinta-feira (30), nas Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), no Bonfim, e contou com a participação da vice-prefeita e titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Ana Paula Matos.

A mobilização, prevista para começar em todo o país pelo Ministério da Saúde apenas no dia 10 de abril, foi antecipada na capital baiana. Diferente dos anos anteriores, a campanha vai contemplar todos os públicos elegíveis de uma só vez, ou seja, não haverá escalonamento. A iniciativa facilita o acesso ao imunizante, garantindo a proteção dos munícipes de uma forma mais célere. A meta é imunizar 90% do grupo prioritário na capital baiana, que conta com 993 mil pessoas.

A influenza é uma infecção respiratória aguda que pode ser causada por diferentes tipos de vírus. A vacina é composta por fragmentos dos vírus da influenza, o que estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos contra esses vírus, protegendo o indivíduo. Os sintomas incluem febre, tosse, dor de cabeça, dor no corpo e fadiga, podendo levar a complicações graves como pneumonia, bronquite e até mesmo à morte.

Para ter acesso ao imunobiológico é preciso, além de levar a carteira de vacinação ou cartão SUS e um documento com foto, apresentar documento que comprove a elegibilidade enquanto grupo prioritário, ou seja, relatório médico para o portador de doença crônica; contracheque ou crachá para que o trabalhador de saúde ou professor comprove que está na ativa; e certidão de nascimento para que a puérpera comprove que teve filho nos útlimos 45 dias.

A vacina contra a gripe estará disponível nas 150 salas de vacina do município de segunda à sexta-feira, exceto feriado, das 08h às 17h.

Haverá também a oferta da dose nos drives: Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos - 08h às 16); 5º Centro de Saúde (08h às 16h); Vila Militar (08h às 16h) e nos pontos fixos: Atakadão Atakarejo (Cajazeiras - 09h às 16h); Atakadão Atakarejo (São Caetano - 09h às 16h); Shopping Bela Vista (09h às 16h); Shopping da Bahia (09h às 16h); Shopping Barra (09h às 16h); Home Center Ferreira Costa (08h às 16h) e Estação Mussurunga (08h às 16h).

A lista completa está no site saude.salvador.ba.gov.br e no Instagram @smssalvador

Atenção para a vacinação das crianças:

As crianças com idade entre 6 meses e menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), que serão vacinadas pela primeira vez contra influenza, vão ter o esquema com duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas.

Já pequenos que já receberam ao menos uma aplicação da vacina contra a gripe em anos anteriores vão receber apenas uma dose.

Grupos habilitados

Para otimizar a ida espontânea dos cidadãos aos postos de saúde, a SMS vai aplicar simultaneamente a vacina contra a gripe e bivalente contra a Covid-19 nos seguintes grupos:

São eles: Gestantes; Puérperas; Idosos; Povos indígenas; Trabalhadores da saúde; Pessoas com Deficiência Permanente; Funcionários do sistema prisional; Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; População privada de liberdade e funcionários dessas unidades.

Os grupos convocados para receberem apenas a vacina contra a gripe são:

Crianças de seis meses a menores de seis anos; professores; pessoas com comorbidades; forças de segurança e salvamento; forças armadas; caminhoneiros e trabalhadores de transporte rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, e trabalhadores portuários.