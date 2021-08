Campanha de Verão 2022 da Triton aposta no color power

O Verão vai ser dominado pelas cores intensas. E uma aposta que promete ser hit é a composição de looks usando o color blocking. Ou seja, aquele jogo de cores com tons complementares ou opostos em uma mesma produção. Quer uma boa ideia? Se liga na campanha de Verão 2022 da Triton, que usa o color blocking através dos acessórios. O conjuntinho monocromático coral contrasta com o verde neon presente na bolsa e sapato. Em tempo, a marca dividiu a estação em cinco casas, cada qual com sua expressão, sua cultura e sensações: Explendor Gold (luxo e opulência), ​​Garden Magic (leveza floral românica), Fashion Fusion (design sofisticado e cores fortes), Della Mamma (estética mediterrânea) e African House (estampas com grafismos africanos , botânicas e animal print). Para agradar a todos!

A eleita

As fashionistas já denominaram a bolsa hit do momento: a baguete. Está atrás de uma para chamar de sua? Olhos abertos para esse modelito da Renner, que se diferencia não somente pela cor, mas também pelo preço amigo do bolso. Você leva para casa por R$ 59,9.

Pés da vez

O sapato batizado de oxford é aquele calçado perfeito para dar um ar mais moderno ao look feminino. Se você elegeu um vestido fresh e bem romântico, experimenta casar com a peça. O vixe amou esse modelito tratorado da Youcom que custa R$ 119,9.

Rocker

Um acessório bem pensado pode fazer a diferença no visu e sair de simples coadjuvante para protagonista do look. Dica de stylist: aposta em um cinto de corrente, como esse achado do e-commerce De Rock, que sua calça nunca mais será a mesma. Preço: R$ 32,9.

Tem que ter

Um par de óculos bafônico tira a cara de cansaço, protege do sol e ainda garante aquele toque de estilo à produção. Quer se render aos encantos de uma peça lacrativa com essa pegada? Dá uma espiadinha nessa aposta da Cali que tem estética retrô. Preço: R$ 90.

Fashion, sim!

Boys descolados vão morrer de amores por essa camisa tropical, ideal para qualquer pessoa que não tem medo de ousar. Os maximalistas podem coordenar com um short com outra estampa, enquanto os minimalistas devem escolher um modelito básico para fazer de par. Arremate a sua na lojinha virtual La Vibora. Preço: R$ 99,9.

***

Nota 10: As garotas antenadas estão colocando mesmo a lingerie para jogo e aproveitando o máximo da roupa íntima que acaba substituindo com maestria o top no visu.

