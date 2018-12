Campanha deste ano foi a pior do Vitória nos pontos corridos

O quarto rebaixamento do Vitória à Série B do Campeonato Brasileiro é um recorde na era dos pontos corridos, mas não só isso: a campanha de 2018 é a pior do clube desde que a Série A adotou o atual formato, em 2003.

Com a derrota por 3x2 para o Palmeiras, domingo (2), na última rodada, o Leão encerrou a edição deste ano com 37 pontos após 38 rodadas. É um ponto a menos do que a pior campanha rubro-negra até então, registrada em 2014, ano também marcado por rebaixamento.

O aproveitamento do Vitória neste ano foi de 32,5% dos pontos disputados. O time venceu nove partidas, empatou dez e perdeu 19. O número de derrotas equivale à metade dos jogos disputados.

O ano de 2018 ficará marcado também pelo pior ataque e a pior defesa do Leão em uma edição. Foram apenas 36 gols marcados, um a menos que o antigo recorde negativo de 2014; e 63 gols sofridos, cinco a mais do que o time levou na edição de 2017.

Em termos de colocação, a vice-lanterna de 2018 iguala a edição de 2004. No entanto, naquele ano a Série A tinha 24 equipes, e o Vitória foi 23º, com 48 pontos e aproveitamento de 34,8%. Nas outras temporadas em que acabou rebaixado, o Leão foi 17º colocado tanto em 2010 quanto em 2014.

Todas as campanhas do Vitória*:

2003: 56 pontos | 16º lugar | 40,6% de aproveitamento

2004: 48 pontos | 23º lugar | 34,8%

2008: 52 pontos | 10º lugar | 45,6%

2009: 48 pontos | 13º lugar | 42,1%

2010: 42 pontos | 17º lugar | 36,8%

2013: 59 pontos | 5º lugar | 51,8%

2014: 38 pontos | 17º lugar | 33,3%

2016: 45 pontos | 16º lugar | 39,5%

2017: 43 pontos | 16º lugar | 37,7%

2018: 37 pontos | 19º lugar | 32,5%

*As edições de 2003 e 2004 tiveram 24 clubes participantes. Desde 2006, são 20.