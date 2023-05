Campanha homenageia e presenteia mães de crianças do GACC

Uma campanha "De Mãe para Mãe" promoverá um momento especial para as mães do Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Bahia (GACC-BA). A ação acontecerá no dia 10 de maio, das 9 às 11h.

Idealizada pela agência Criativos, em parceria com o Shopping Paralela, a campanha tem participação de diversas mães, como Renata Magalhães, Danielle Pithon, Alice Prado, Mariana Barreto e Monica Pita.

A campanha tem o objetivo de presentear mães do GAAC e gerar conexão entre essas mulheres diversas, unificando-as através do que elas têm em comum: a maternidade. Além de possibilitar a troca de experiências, conexões e apoio nessa fase tão importante com seus filhos.

Para celebrar o momento, será realizado um café da manhã na instituição, comemorando essa data especial.