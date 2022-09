Campanha ruim fora de casa liga alerta do Bahia por acesso à Série A

A campanha do Bahia fora de casa no segundo turno do Brasileirão tem deixado os tricolores preocupados e ligou o sinal de alerta no CT Evaristo de Macedo. O Esquadrão não venceu nenhum dos seis jogos que fez na condição de visitante. Foram quatro derrotas e dois empates.

O último tropeço aconteceu diante do Sport, na noite desta segunda-feira (12), na Ilha do Retiro. O time baiano não jogou bem e foi superado por 1x0. Uma rodada antes, a equipe também havia apresentado desempenho abaixo do esperado no empate sem gols com o Criciúma, em Santa Catarina.

O resultado do baixo aproveitamento longe dos seus domínios pode ser a perda da gordura acumulada durante o campeonato. Atualmente o Bahia é o vice-líder da Série B, com 51 pontos. Mas o time pode ser ultrapassado pelo Grêmio, que enfrenta o Novorizontino, fora de casa, no complemento da 30ª rodada.

Além disso, o Esquadrão pode reduzir a distância para o Londrina, 5º colocado, de sete para quatro pontos. O concorrente encara o Tombense, fora de casa, nesta sexta-feira (16). Antes do empate com o Criciúma, a diferença para o clube paranaense era de nove pontos.

"A gente está em uma fase que, dos últimos cinco jogos, vamos fazer quatro fora de casa. É o deslocamento que a gente tem, uma série de coisas. E não só para a gente. Todo mundo está com dificuldade de vencer fora de casa. Pega o Sport como é o rendimento fora de casa. Talvez o ponto fora da curva seja o Cruzeiro. O campeonato é assim, chega o momento em que o desgaste é enorme. Estamos buscando soluções. Estamos rodando um pouco para ter um time mais fresco", explicou o técnico Enderson Moreira.

A situação do tricolor na condição de visitante preocupa já que dos últimos oito jogos que ainda tem na Série B, quatro serão disputados fora de casa. Assim, depender apenas das partidas como mandante pode colocar o acesso para a Série A em risco na reta final do torneio. Logo depois de enfrentar o Operário, no próximo sábado (24), na Fonte Nova, o time sai para dois compromissos contra Chapecoense e Novorizontino, respectivamente.

"A gente cita sempre o jogo contra o Athletico fora de casa, que hoje está na final da Libertadores, a gente conseguiu jogar muito bem lá. O Guarani foi um jogo muito parecido, igual ao Brusque. A gente foi mais eficiente do que teve construção maravilhosa. O que nos faltou nestes jogos fora de casa foi eficiência, porque chance a gente teve. De dar o último passe, rolar uma bola para o companheiro ficar na cara do gol e finalizar. O que nos faltou foi aproveitamento dessa eficiência", explicou Enderson.

"Não é que a gente tenha feito jogos terríveis, nem jogos maravilhosos. Muita consciência disso. A gente poderia ter jogado muito melhor, como poderia ter jogado muito pior. Mas a gente vai continuar buscando neste sentido", completou.

De acordo com os matemáticos, com 62 pontos a chance de uma equipe conquistar o acesso à Série A é de 99,9%. Nesse cenário, o Bahia precisa de pelo menos mais 11 pontos nos 24 que disputará. Ou seja, precisa ser perfeito na Fonte Nova para não depender de pontos como visitante.

"O que a gente está muito preocupado é em chegar entre os quatro. Se vai ser em segundo, terceiro, primeiro... Tudo é detalhe, que, no final, claro que faz diferença. Nosso objetivo é ficar entre os quatro. Matematicamente, ter o acesso garantido. A gente passa por um momento de muitos confrontos, muito confronto direito, vamos enfrentar muitos adversários que estão disputando essa vaga. A gente sabe que é importante continuar no nosso caminho. A gente, de maneira alguma, está satisfeito com o resultado. Mas também não podemos fazer disso aqui uma coisa terrível, como se fosse uma incompetência geral. Eu queria que todo mundo tivesse respeito, porque o time que está aqui hoje é o time que está buscando, no campeonato, o tempo todo esse acesso", finalizou Enderson Moreira.