Campeã do BBB 20, Thelma Assis se joga na rua em Festa de Iemanjá: 'Energia incrível'

Uma das famosas que apareceu no meio do público durante a festa de Iemanjá, nesta quinta-feira (2), foi a campeã do BBB 20 Thelma Assis. Foi a primeira vez da médica e influencer na festa.

"Eu amo Salvador. Já tinha uma relação muito forte com o Carnaval daqui, mesmo antes do BBB. A festa de Iemanjá não conhecia. Cada vez tenho me aproximado mais das religiões de matriz africana. Não teria como deixar de prestigiar essa festa. A convite de uma amiga de Salvador estou aqui. Estou na rua, aproveitando tudo que essa festa tem de bom. Uma energia incrível. Estou amando", celebra.