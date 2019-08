Campeã do BBB19, Paula é nomeada madrinha de esquadrilha da Força Aérea Brasileira

Campeã do Big Brother Brasil 2019, Paula von Sperling não teve muito holofote depois da saída da casa - a não ser, por conta das denúnicas de racismo e intolerância religiosa formalizadas pelo ex-brother Rodrigo França. Neste sábado (3), ela foi nomeada madrinha de uma esquadrilha da Força Aérea Brasileira (FAB), e fez questão de anunciar nas redes sociais, dando recado àqueles que fazem questão de escanteá-la. "As blogueirinhas não me chamam pra arraiá, os caras das festas não me chamam pra ser não sei o que de camarote, tem marca que tem medo de mim, mas a FAB (Força Aérea Brasileira) Não! Fui convidada por uma esquadrilha para ser madrinha deles", escreveu.



No Instagram, ela publicou uma foto da cerimônia vestindo o uniforme da Força Aérea e agradeceu o convite. "Eu quero agradecer aos meus afilhados da esquadrilha Leo, pela honra de terem me escolhido como madrinha. Vocês são

muito guerreiros, e devem ser exaltados, porque algumas das experiência que vivemos por 3 meses dentro do BBB, em

questão de disciplina, resistência, connamento e grupo, vocês vivem por alguns anos", escreveu.

Ela continua: "Conseguir chegar até a formatura é realmente demonstrar que temos os mais fortes e preparados paraatender o nosso país. Dentre tantos homens nessa turma, temos uma mulher Maria nos representando, que orgulho! Vocêssão vitoriosos e admiro muito cada um de vocês. Parabéns Cadetes Aviadores", concluiu.