Campeã do BBB21, Juliette Freire vem a Salvador por motivo especial

Campeã do BBB21, a cantora Juliette Freire vai desembarcar em Salvador na próxima semana. Por aqui, ela será uma das participantes do Música Boa Ao Vivo, que vem sendo transmitido direto do Centro de Convenções, na Orla da Boca do Rio.

O programa comandado por Ivete Sangalo irá ao ar na terça-feira (28), a partir das 20h, no Multishow.

Além de Juliette, a atração contará com participações de Alexandre Pires, Majur, Claudia Leitte e Hiran.

Nas redes sociais, a artista paraibana comentou: “Eu vou conhecer a Ivete Sangalo, meu povooooo!”.

