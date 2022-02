Campeã olímpica posa nua para capa da Playboy: 'Nada a esconder'

A Playboy alemã entrou no clima dos Jogos de Inverno, que estão sendo disputados em Pequim, na China. A nova edição da revista traz em uma das capas a atleta Lisa Buckwitz, campeã olímpica de bobsled. Ela falou sobre a experiência de ter posado nua, em meio às preparações para mais uma edição do evento

“Toda mulher pode se mostrar nua e ninguém deve se envergonhar do seu corpo. Eu, por exemplo, estou mais musculosa. Queria mostrar que este também é um corpo de uma mulher. Não tenho de me esconder por ser uma atleta de alta performance”, disse.

Lisa faturou o ouro das duplas femininas do bobsled em PyeongChang-2018, ao lado de Mariama Jamanka. Ela comentou sobre as possíveis críticas por ter posado nua para a publicação, mas garantiu: não se importa com comentários negativos.

“Sou a única participante olímpica alemã que posou nua para a Playboy nos Jogos Olímpicos. Foi uma honra para mim quando recebi o convite para ser fotografada, depois de tantas mulheres alemãs de sucesso o terem feito", afirmou.

"Estou certa de que muitas pessoas irão dizer ‘meu Deus, por que fez isso?’ Claro que há muitas pessoas invejosas, mas sinceramente não me importa. Não tenho de provar nada a ninguém”, completou.

