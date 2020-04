Campeão de 88 com o Bahia, Paulo Rodrigues leiloa Bola de Prata

Campeão brasileiro pelo Bahia em 1988, o ex-volante Paulo Rodrigues fez um grande gesto de solidariedade. Ao lado da filha, ele decidiu leiloar o troféu da Bola de Prata que ganhou durante a campanha do título tricolor. Segundo o próprio, o dinheiro arrecadado será usado para ajudar famílias afetadas pela pandemia do novo coronavírus.

O anúncio do leilão foi feito nas redes sociais do jogador. O lance inicial é de R$ 10 mil reais e as ofertas podem ser feitas na própria postagem (veja o vídeo abaixo).

"Decidimos leiloar a Bola de Prata, que é muito importante para nós, mas que na situação atual iremos leiloar para ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento", explicou Maria Eduarda, filha de Paulo Rodrigues e que "herdou" do pai o troféu.

Ídolo da torcida tricolor, Paulo Rodrigues conquistou a Bola de Prata ao ser eleito o melhor volante do Campeonato Brasileiro de 1988. Ele defendeu o Bahia durante cinco temporadas e se destacava pela classe com que atuava.