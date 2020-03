Campeão de boxe é suspenso após sugerir violência doméstica

Billy Joe Saunders, campeão mundial de boxe pela WBO na categoria dos super-médios, foi suspenso do esporte. A decisão aconteceu após o inglês postar um vídeo polêmico em suas redes sociais, em que sugere que homens soquem suas esposas/companheiras caso sejam perturbados por elas durante o período de isolamento social, adotado por causa da pandemia do novo coronavírus.

"Se sua velha mulher está lhe enchendo o saco e você tenta ser paciente, você tenta ficar calmo, calmo, mas depois do sexto dia você está prestes a explodir", disse Saunders no vídeo.

Órgão regulador do boxe profissional no Reino Unido, a British Boxing Board Control anunciou a punição ao lutador, de 30 anos. "Depois de considerar os comentários feitos por Billy Joe Saunders nas mídias sociais, suspendemos sua licença de boxeador até uma audiência nos termos do regulamento de conduta imprópria", informou o Conselho, em nota.

Após ser suspenso, o inglês postou uma mensagem nas redes sociais pedindo desculpas pelo vídeo e afirmando que não tinha a intenção de estimular a violência doméstica.

"Quando eu criei esse vídeo de mau gosto, eu nunca considerei como as pessoas poderiam interpretá-lo e, ao contrário, eu estava tentando fazer luz na situação muito estressante que nos encontramos e com as emoções exacerbadas das famílias que estão confinadas com as companhias umas das outras. Não passou pela minha cabeça a realidade existente da violência doméstica e suas vítimas, e, no momento em que eu me toquei que poderia causar algum transtorno, eu tirei o vídeo do ar. Mas, infelizmente, da forma que as redes sociais funcionam, ele se espalhou como um incêndio. Eu não posso mudar isso, mas eu tenho que, sinceramente, pedir desculpas", escreveu Saunders.

O britânico tem 29 lutas na carreira e está invicto desde que estreou no boxe profissional, em fevereiro de 2009. Entre suas 29 vitórias, 14 foram por nocaute.