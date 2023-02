Campeão do BBB faz tatuagem para show de Blink 182 e se desespera com cancelamento

Atração mais esperada do Lollapalooza 2023, a banda Blink 182 cancelou a apresentação que faria no festival em São Paulo, deixando os fãs devastados. Um dos apaixonados é o ex-BBB Rafinha, campeão da oitava edição do reality, que tinha feito uma tatuagem em homenagem a apresentação dos ídolos.

No início de fevereiro, antes do anúncio do cancelamento da apresentação, Rafinha publicou em suas redes sociais a foto da tatuagem que fez no corpo.

Na legenda ele escreveu: “Blink 182 eu te amo! Vem Lollapalooza. My new tattoo (Minha nova tatuagem). Eu mereço dar um abraço na banda Lolla”.

Ao receber a notícia do cancelamento o influenciador digital se desesperou: “P*ta que pariu! Fiz uma tatuagem para esse show”

Segundo o colunista Leo Dias, Rafinha não vai apagar a homenagem. “Vou manter, porque eu amo tanto o Blink que só o anúncio já me fez muito feliz. Já fui em 4 shows do Blink em formação original, 2 na Califórnia em 2013 e 2 em Londres em 2012 e ainda peguei a baqueta do Travis”, declarou ao jornalista.