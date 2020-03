Campeão do Super Bowl, técnico é o 1º caso de coronavírus na NFL

A Liga de Futebol Americano (NFL) tem seu primeiro caso do novo coronavírus. Nesta quinta-feira (19), o técnico do New Orleans Saints, Sean Payton, anunciou ter testado positivo para a Covid-19. A informação foi dada por Adam Schefter, colunista da ESPN americana.

Payton, que está no Saints desde 2006 e foi campeão do Super Bowl na temporada 2009/2010, comentou sobre o coronavírus e pediu às pessoas para ficarem em casa.

"Não se trata apenas de distanciamento social. É ficar trancado por uma ou duas semanas. Se as pessoas entenderem a curva e entenderem o impacto, podemos facilmente trabalhar juntos como um país para reduzir essa doença. Reserve um minuto para entender o que os especialistas estão dizendo. Não é complicado fazer o que eles estão pedindo. Um pequeno esforço de cada um de nós terá um impacto dramático. Tive a sorte de estar numa minoria, sem os efeitos colaterais graves que alguns estão tendo. Sou um sortudo. As pessoas mais jovens sentem que podem lidar com isso, mas podem passar para alguém que não pode lidar com isso. Então, nós todos precisamos fazer a nossa parte. É importante que cada um de nós faça a sua parte", disse o treinador, de 56 anos, à ESPN.

O estado da Louisiana, base do Saints, é um dos com mais casos de infecção, segundo o jornal The New York Times. Até a tarde desta quinta-feira (19), foram confirmadas mais de 200 pessoas contaminadas.

"A preocupação com a Louisiana é a quantidade de pessoas que entram e saem dessa área após a temporada de Carnaval. Esta é uma área em que os médicos estão preocupados. Portanto, nossos pais e aqueles que são mais suscetíveis a esse vírus merecem que todo mundo faça o seu melhor para combatê-lo. Atualmente, existem centenas de pessoas em situações difíceis, lutando por suas vidas. Vamos fazer parte da solução, não do problema. Podemos facilmente ajudar a reduzir o número de pessoas afetadas. Temos que fazer o nosso melhor para superar isso e eu sei que podemos", continuou o técnico.