Campeão, Dudu fatura bola de Ouro; veja seleção do Bola de Prata

Nesta segunda-feira (3) foi realizada em São Paulo a 49 edição do Prêmio Bola de Prata, dado aos melhores jogadores de cada posição na Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante Dudu, do Palmeiras, ainda foi eleito o Bola de Ouro - ou melhor jogador - de todo o Brasileirão - pela primeira vez. Ele venceu a Bola de Prata de melhor atacante nas três últimas edições: 2016, 2017 e 2018.

O atacante disse que estava pronto para receber a premiação mais alta: "Aqui está um Dudu mais experiente e maduro que nos últimos anos. Que procura defender o Palmeiras com muita vontade. Fico feliz de receber esse prêmio, pois a gente sabe que é muito difícil, num campeonato que tem tantos grandes jogadores".

O campeão Palmeiras foi o grande vencedor do Bola de Prata. O Verdão teve quatro atletas com o prêmio: Weverton, eleito melhor goleiro; Mayke, melhor lateral direito; Bruno Henrique, um dos melhores volantes além, é claro, de Dudu como um dos melhores atacante. Flamengo, Internacional e Grêmio também foram lembrados com dois jogadores, cada.

A seleção da Bola de Prata 2018 teve: Weverton (Palmeiras); Mayke (Palmeiras), Victor Cuesta (Internacional), Pedro Geromel (Grêmio) e Renê (Flamengo); Bruno Henrique (Palmeiras), Rodrigo Dourado (Internacional) e Lucas Paquetá (Flamengo); Everton (Grêmio), Dudu (Palmeiras) e Gabriel (Santos).

O campeão Luiz Felipe Scolari, que terminou a Série A invicto em seu período à frente do Palmeiras, recebeu o prêmio de melhor técnico do Brasileirão. O paranaense Rafael Traci foi escolhido melhor árbitro.

Nenhum jogador da dupla Bahia e Vitória esteve entre os finalistas do Prêmio Bola de Prata. Os clubes também não enviaram representantes à cerimônia.

ARTILHEIRO

Além de Bola de Prata, o atacante Gabriel, do Santos, ganhou a Chuteira de Ouro por ter sido artilheiro do Brasileirão com 18 gols.

"O começo do ano pra gente foi ruim, com chance de queda, mas creio que no final o time deu uma boa arrancada. Pensamos até em Libertadores, mas não foi possível. O objetivo no fundo era não cair porque o Santos nunca havia caído", disse o atleta.

Gabriel ainda não sabe em que clube jogará no ano que vem, já que está emprestado pela Inter de Milão ao Santos até o final do ano. "Só sei que em janeiro vou me apresentar à Inter de Milão. Daí vamos conversar. Eu penso que o atleta tem que estar numa equipe em que esteja feliz, jogando", disse.

Outro que está de despedida é o meia Lucas Paquetá, vendido ao Milan: "Fico chateado de sair do clube sem dar o título que sempre sonhei desde pequeno. Mas vou continuar com esse desejo dentro do meu coração. Eu sou jovem então ainda posso voltar ao Flamengo e conquistar esse título.

O zagueiro Pedro Geromel do Grêmio recebeu a Bola de Prata de melhor zagueiro pela quarta vez seguida. "É a continuidade de um trabalho sério, correto. Se você faz tudo como deve ser feito, vai ser recompensado".