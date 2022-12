Campeão mundial argentino garante: Messi disputará Copa de 2026

Lionel Messi tratou a Copa do Mundo do Catar como sua última e, inclusive, disse que a final seria sua despedida da competição. Mas, depois de faturar o tri pela Argentina, a decisão pode mudar.

Segundo o ex-jogador Jorge Valdano, campeão mundial pela Albiceleste em 1986, o camisa 10 estará na próxima edição, que será disputada em 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá

"Quando eu o entrevistei antes do Mundial, ele me disse em off: 'Se eu for campeão do Mundo, continuo na seleção até a próxima Copa'", afirmou Valdano durante o programa El Partidazo de COPE, da rádio esportiva espanhola.

Depois de conquistar o título, no último domingo (18), Messi não deu qualquer declaração em público se irá jogar (ou não) a Copa de 2026. O jogador disse apenas que iria continuar atuando pela seleção da Argentina, sem dar um limite de até quando. Vale lembrar que, na edição de 2026, ele terá 39 anos.

Caso o argentino entre em campo no próximo Mundial, ele atingirá uma marca inédita: nenhum jogador esteve em seis Copas. Messi já tem cinco no currículo (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022) e está empatado no quesito com outros sete jogadores: os mexicanos Antonio Carbajal, Rafa Márquez, Guillermo Ochoa e Andrés Guardado, o português Cristiano Ronaldo, o italiano Gianluigi Buffon e o alemão Lothar Matthäus.