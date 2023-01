Campeão mundial de esqui morre aos 31 anos soterrado em avalanche

Campeão mundial de esqui halfpipe em 2015, o americano Kyle Smaine morreu aos 31 anos em uma avalanche no Japão. O acidente aconteceu no Monte Hakuba Norikura, na província de Nagano, no último domingo (29). A morte foi confirmada pela família e pelo fotógrafo Grant Gunderson, que fazia parte do grupo atingido pelo deslizamento de neve.

Segundo Gunderson, a avalanche teria sido provocada por um esquiador de um outro grupo. "Kyle foi lançado 50 metros pela rajada de ar, enterrado e morto", lamentou o fotógrafo em seu Instagram.

Outro homem também teria morrido na avalanche. Um terceiro esquiador que estava com eles, identificado como Adam, ficou soterrado por 25 minutos e sobreviveu.

"Outro grupo na área, composto por dois guias de montanha canadenses e 4 ou 5 médicos/enfermeiros de emergência, realizou o resgate. Os médicos fizeram tudo o que puderam por Kyle e o outro esquiador", afirmou Gunderson.

"Ouvimos o estalo. Percebemos: 'É grande'. Começamos a correr e fomos atingidos", contou Adam, o outro esquiador que sobreviveu, ao Mountain Gazette.

Smaine ganhou o ouro no Campeonato Mundial de Esqui Freestyle e Snowboard de 2015. O americano abandonou as competições internacionais três anos depois, em 2018. A embaixada dos EUA em Tóquio disse estar “ciente do incidente na prefeitura de Nagano e em contato com as autoridades relevantes para fornecer toda a assistência apropriada”.