Campeão mundial diz que PSG não é um time: 'Parece loja de luxo'

O Paris Saint-Germain vem sofrendo duras críticas após ser eliminado de forma precoce na Liga dos Campeões, ainda nas oitavas de final. Ex-jogador da seleção alemã e do Bayern de Munique, Philippe Lahm engrossou o coro. O atual comentarista esportivo detonou a equipe, e disse que, hoje, o PSG "não é um time".

"Esta equipe exorbitantemente cara se assemelha a uma loja de departamentos de luxo, que exibe suas peças mais valiosas, que são admiradas por todos, mas que ninguém pode pagar. Ela garante muita atenção e espetáculo, mas só funciona economicamente. Quando tanto dinheiro é gasto, mas o oposto da qualidade é alcançado, não é bom", opinou Lahm, em sua coluna no jornal Die Zeit.

O ex-jogador disse que não viu "nada que desperte entusiasmo" nas atuações do PSG diante do Bayern nas oitavas da Champions, e que sentiu pena dos torcedores que viajaram para Munique. O time de Paris perdeu os dois jogos: sofreu 1x0 em casa e 2x0 na Alemanha.

"Grandes times, com os quais as pessoas se identificam, desenvolvem-se em um processo. Isso só pode acontecer com cooperação, solidariedade e comunidade. Esses são os valores da Europa, mas não os do PSG", afirmou.

Lahm também pontuou que o dinheiro gasto no elenco do PSG pode ter efeitos políticos ,já que o clube é controlado pelo governo do Catar, mas ressaltou que isso não é futebol.

"Politicamente, o investimento do PSG pode ter valido a pena. A popularidade do futebol o torna um instrumento adequado para outros propósitos... Esse é o jeito do mundo. Futebol, no entanto, é outra coisa", comentou.