Campeão mundial em 1970, Jairzinho se recupera da covid-19 e volta para casa

Jairzinho está recuperado da covid-19. O tricampeão mundial em 1970 recebeu alta nesta segunda-feira e concluirá seu tratamento em casa. Ídolo do Botafogo, o Furacão estava internado desde 28 agosto. Ele chegou ao hospital com um quadro de pneumonia causado pela infecção pelo novo coronavírus.



Pelas redes sociais, seu filho, o técnico Jair Ventura, informou que o pai já está em casa e agradeceu a todos que ajudaram na recuperação, incluindo os que enviaram mensagens e suas energias positivas. "Meu pai chegou em casa agora. Graças a Deus ele venceu essa doença terrível. Agora é continuar o tratamento em casa. Agradeço a todos que mandaram mensagem, ligaram e enviaram energias positivas. Graças a elas, as coisas deram certo", disse Jair Ventura.

Jairzinho, de 76 anos, chegou ao hospital com quadro estável. Ele já havia tomado as duas doses da vacina contra a covid-19. Ao longo dos nove dias de internação, seu quadro foi melhorando e agora está completamente recuperado.

Pelas redes sociais, Botafogo e Olympique de Marselha, clubes em que o Furacão fez sucesso, publicaram mensagens de apoio ao ex-atleta e relatando a felicidade por tê-lo são novamente. "Jairzinho venceu a covid! Desejamos uma ótima recuperação ao nosso ídolo", escreveu o clube carioca. "A gente se junta à torcida do Botafogo para desejar ao nosso antigo ídolo uma excelente recuperação", complementou o perfil da equipe francesa