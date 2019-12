Campeão mundial participa de baba solidário no interior baiano

O município de Teixeira de Freitas, no Extremo Sul baiano, sediará o jogo beneficente 'Fome Só De Bola' no dia 19 de dezembro. O baba reunirá os Amigos de Walter x Amigos de Aloísio “Chulapa” no Estádio Municipal Antônio Rodrigues Santana, o Tomatão. Walter, 30 anos, tem contrato com o Goiás, mas está suspenso por doping. Já Aloísio, campeão mundial em 2005 e tricampeão brasileiro em 2006/07/08 pelo São Paulo, encerrou a carreira em 2017. O ingresso custa R$ 10 + 1kg de alimento.

Outros jogadores nascidos em municípios da região já confirmaram presença, caso do volante Gabriel Bispo (Vitória), do zagueiro Diego Ivo (Juventude), dos atacantes Zé Roberto (São Bento) e Willie (CRB) e do ex-zagueiro Parreira (ex-Bahia). Até a Miss Bahia CNB 2019, Isabelle Andrade, representante de Teixeira de Freitas, garantiu sua presença VIP.

O Fome só de Bola é realizado desde 2013 e por lá já passaram ídolos do esporte como Léo Moura, Acelino Popó, Marcelo Ramos, Jorge Wagner, entre outros. O organizador é o personal trainer Leonardo Góis, que chegou a iniciar a carreira de jogador profissional, porém sem muito destaque.

Flávio Tanajura obtém licença A da CBF

O auxiliar técnico do Vitória, Flávio Tanajura, deu mais um passo para uma nova carreira no futuro. Ele obteve a licença A da CBF, que possibilita ser treinador em equipes profissionais. A escalada começa na licença C, voltada para trabalhar em escolinhas de futebol, e passa pela licença B, destinada a treinador de categorias de base. Acima da licença A só há a licença Pro, que exige experiência profissional e é restrita a convidados da CBF. Graduado em Educação Física, Tanajura é pós-graduado em fisiologia esportiva e tem MBA em gestão do futebol. O Vitória iniciará 2020 sendo treinado por ele e pelo também auxiliar Bruno Pivetti enquanto Geninho se recupera de cirurgia nos olhos.

Bahia: recorde de bilheteria

O Bahia teve uma temporada 2019 abaixo do esperado em campo, com eliminações precoces e 11º lugar na Série A, mas a torcida fez sua parte de maneira primorosa. O objetivo do clube, presente no orçamento para a temporada apresentado aos conselheiros, era de arrecadar em torno de R$ 12,4 milhões em bilheteria no ano. O resultado foi bem maior do que isso: R$ 17,3 milhões. A média foi de quase 25 mil torcedores por partida em 2019.

Promessa em baixa no tricolor

O atacante Geovane Itinga, que despontou como promessa da base do Bahia ao ser artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2016, está em baixa no Fazendão. Aos 21 anos, ele não foi integrado ao elenco sub-23, que disputará o Campeonato Baiano, nem ao time principal, e já estourou a idade limite de júnior. Itinga tem contrato até dezembro de 2020, e o tricolor procura um clube para emprestá-lo.

Leitura no Vitória da Conquista

O Vitória da Conquista terá uma parceria inovadora. Através do projeto Com um Livro na Mão e a Bola nos Pés, o time sub-20 serão apresentados a obras da literatura nacional e estrangeira. A iniciativa é do professor Mozart Tanajura, e o primeiro livro escolhido é O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry.