Campeão mundial recusa colocar título em jogo com Robson Conceição

O pugilista mexicano Emanuel Navarrete, dono do cinturão dos penas da Organização Mundial de Boxe, não aceitou enfrentar o brasileiro Robson Conceição. A informação foi dada nesta quarta-feira pelo empresário Sergio Batarelli.



As negociações tiveram início logo após a vitória do campeão olímpico, em 31 de outubro, em Las Vegas, nos Estados Unidos, sobre o também mexicano Luis Coria por pontos, após dez assaltos, nos quais o brasileiro chegou a cair (no segundo) e sofrer duas punições (no quarto e no sexto) por causa de golpes baixos, mas mesmo assim reagiu e conseguiu a vitória unânime diante dos jurados (95 a 92 e 94 a 93 duas vezes).



Emanuel Navarrete, com 25 anos, tem um cartel de 32 vitórias (27 nocautes) e uma derrota. Robson Conceição não está colocado no ranking. Segundo Sergio Batarelli, um novo adversário está sendo escolhido pela Top Rank, empresa que cuida da carreira do brasileiro, para o mês de fevereiro ou março de 2021.



Aos 32 anos, Robson Conceição está invicto na carreira profissional com 15 vitórias, das quais sete nocautes.