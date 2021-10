Campeão olímpico de boxe é preso por abuso sexual nos EUA

Medalha de ouro no boxe na Olimpíada de Los Angeles, em 1984, Paul Gonzales foi condenado a três anos e quatro meses de prisão após duas acusações de abuso sexual contra menores de idade. O ex-atleta será fichado como criminoso sexual vitalício.

Gonzales, de 57 anos, foi acusado de ato lascivo em uma criança com menos de 14 anos e ato lascivo em uma criança entre 14 e 15 anos, de acordo com a CBS. Na última terça-feira (19), ele compareceu ao Tribunal Superior do Condado de Los Angeles e não contestou as acusações.

Uma das vítimas, que hoje está com 17 anos, preferiu não falar durante a sentença. Mas a avó da jovem lamentou a decisão, e disse que a família estava indignada. Eles esperavam que o ex-atleta fosse condenado a 18 anos de prisão.

"Não é justo. Ela é uma criança e ele fez isso com ela. Ele vai cumprir três anos, sair e agir como se nada tivesse acontecido? Não, não é justo" disse a avó, em entrevista à rede ABC 7.

Gonzales, que trabalhou como técnico de boxe em um clube de Los Angeles por 10 anos, foi preso em dezembro de 2017 acusado de cometer atos lascivos contra uma criança menor de 14 anos, tentativa de ato lascivo contra uma criança, posse de pornografia infantil ou juvenil, distribuição ou exibição de pornografia a um menor, e contato com um menor por crime sexual.

Na época, o departamento do Xerife do Condado de Los Angeles informou que Gonzales agrediu sexualmente uma jovem de 13 anos, que foi sua aluna no clube de boxe. Outro denúncia foi feita no início deste ano, envolvendo uma garota de 14 anos.

Em 1984, Gonzales conquistou a medalha de ouro do boxe na categoria até 48 kg. Ele também conquistou a prata nos Jogos Pan-Americanos de 1983, em Caracas, na Venezuela.