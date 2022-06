Campeão olímpico, Hebert Conceição estreia no boxe profissional

Nove meses após um nocaute histórico, que garantiu uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, o lutador baiano Hebert Conceição está prestes e dar mais um passo importante em sua carreira como boxeador. Hebert anunciou em suas redes sociais que este sábado (18) ele fará sua estreia no boxe profissional, em uma luta que acontecerá em Dubai, nos Emirados Árabes.

"O momento mais esperado chegou!! Estou em Dubai para minha estreia no boxe profissional. Me preparei da melhor forma possível e me sinto pronto para esse grande desafio", escreveu Hebert na publicação. A luta está marcada para começar às 22h no horário local, que será 15h no fuso do Brasil.

O boxeador baiano ainda não revelou quem será o adversário da luta, mas disse que contará quem é o oponente nos posts em suas redes sociais (@hebertwilianbox).

O que você pode estar se perguntando é: qual é a diferença entre essa luta que acontecerá no sábado e o boxe que foi lutado por Hebert nas Olimpíadas de Tóquio?

O 'boxe olímpico', nome oficial da modalidade lutada por Hebert se diferencia, principalmente, pelas regras. Enquanto em Tóquio foram três rounds e três minutos, com um minuto de intervalo entre eles, o boxe profissional pode chegar a ter 12 rounds de três minutos cada. Esse número é definido pelos organizadores do evento.

Outra distinção entre as modalidades é que o boxe profissional é mais "estudado", no sentido dos oponentes demorarem mais de aplicarem golpes e analisarem as estratégias do oponente no ringue. Esse é um dos motivos para existirem mais rounds nesse formato. Na hora de avaliar os lutadores, o boxe profissional conta com três juízes, enquanto o olímpico são cinco jurados.

A trajetória de Hebert segue um mesmo caminho traçado pelo também baiano Robson Conceição. Campeão olímpico nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, Robson fez sua estreia no boxe profissional poucos meses após a conquista olímpica. Na modalidade profissional, Robson Conceição venceu o americano Xavier Martinez após dez assaltos na luta, e agora briga por um cinturão na categoria.