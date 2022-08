Campeão olímpico, Hebert Conceição luta em Lauro de Freitas nesta sexta

O baiano Hebert Conceição, campeão olímpico em Tóquio, vai fazer sua primeira luta em solo brasileiro como boxeador profissional nesta sexta-feira (26), contra o paraense Francisco Neves, na Arena de Esportes da Bahia (antigo CPJ), em Lauro de Freitas.

A primeira luta da noite tem início previsto para 19h. O Canal Combate transmitirá.

O evento, que inclui mais oito lutas, será beneficente, tendo como ingresso a doação de dois quilos de alimento não perecível, que devem ser trocados nos balcões Pida dos shoppings da Bahia, Salvador, Salvador Norte, Piedade e Parque Shopping, além do Estádio de Pituaçu. Os alimentos arrecadados terão como destino o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC), Projeto Social Escola Olodum e Voluntárias Sociais da Bahia.

O duelo será disputado no peso combinado de 74 quilos, mas Hebert vai seguir na categoria dos médios (até 72,575 quilos). Patrocinado pela empresa Probellum, Hebert deverá voltar aos ringues ainda este ano pelo menos mais uma vez.

O medalhista de ouro decidiu se profissionalizar após conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano passado, seguindo os passos de Robson Conceição, outro baiano campeão olímpico (Rio-2016).

Hebert ainda dá os primeiros passos no novo rumo da carreira. Estreou há duas semanas, em Tashkenk, no Usbequistão, com vitória sobre o nicaraguense Danny Mendoza por nocaute técnico no segundo round.

O adversário de hoje, conhecido como Chicão, tem uma vitória, quatro derrotas e um empate no cartel. É radicado em São Paulo.