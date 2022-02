Campeão pelo Avaí, ex-jogador entra no time Ludmilla no The Voice

Campeão catarinense pelo Avaí em 1975, Wílson Rodrigues Costa, mais conhecido como Sabarah, é um dos classificados no The Voice +, a versão do programa da Rede Globo com apenas participantes acima de 60 anos. O ex-jogador conquistou uma vaga no Time Ludmilla no último dia de Audições às Cegas, exibido no último domingo (20).

Hoje aos 69 anos, Sabarah atuou no futebol durante 12 anos e, além do Avaí, acumulou passagens por times como Figueirense, Fortaleza e Paraná. No reality show musical, cantou Dias de Lua, de Emílio Santiago, e comparou a trajetória nos gramados com a performance no palco.

"Senti a sensação de antes de entrar no campo, dá aquele friozinho na barriga. Essas nuances aconteciam muito comigo. Graças a Deus, ainda acontecem, me deixam mais tranquilo. Se não der o friozinho na barriga, estou fora", disse, ao Gshow.

Aposentado do futebol, Sabarah hoje é intérprete da escola de samba Unidos da Coloninha, de Florianópolis.