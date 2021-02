Campeão pernambucano, Salgueiro desiste de disputar o Nordestão

O Salgueiro desistiu de disputar a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil em 2021. Na última terça-feira (2), o clube protocolou um pedido à Federação Pernambucana de Futebol para sair das duas competições. O time se classificou aos torneios por ser o campeão pernambucano de 2020.

O documento é assinado pelo presidente do clube, José Guilherme, e endereçado ao presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho. Nele, o Salgueiro alega problemas financeiros para deixar os campeonatos.

O documento enviado pelo Salgueiro

(Foto: Reprodução)

Segundo José Guilherme, a decisão foi tomada por causa da crise financeira da região onde o Salgueiro fica, além da perda de patrocinadores privados e do apoio da prefeitura municipal da cidade pernambucana

Com a desistência do Salgueiro, é possível que as vagas para as competições sejam herdadas pelo Náutico. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), porém, ainda não se posicionou.

A Copa do Nordeste sorteará, nesta quinta-feira (4), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, os grupos para a disputa da competição.