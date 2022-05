Campenato Baiano de Kart 2022 acontece neste sábado (21), confira

A segunda etapa do Campeonato Baiano de Kart 2022 acontece neste sábado (21), a partir das 11h, no Kartódromo Ayrton Senna, localizado em Lauro de Freitas. A primeira etapa da competição aconteceu em abril.

A grande novidade da competição neste ano é a volta da categoria Cadetes. Após dez anos ausente das competições, o grupo voltou a fazer parte da programação do campeonato, reunindo crianças entre oito e dez anos de idade. Serão nove competidores na briga pelo troféu. A decisão de voltar com a categoria foi tomada em conjunto pela Associação Baiana de Kart (ABK) e da Federação de Automobilismo da Bahia (FAB).

Outros 40 pilotos também integrarão a programação da etapa neste sábado, com disputas nas categorias F4 Graduados, F4 master, F4 Light e Rental Karts.



A entrada para a competição é gratuita e a transmissão das corridas será através do YouTube, no canal da Associação Baiana de Kart (clique aqui).