Campeonato Baiano começará em 15 de janeiro e terá VAR na final

O Campeonato Baiano de 2020 começará no dia 15 de janeiro e o campeão será conhecido no dia 26 de abril. Assim como aconteceu este ano, as duas partidas da final contarão com a tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR). A fórmula foi divulgada na terça-feira (12), após reunião entre representantes da Federação Bahiana de Futebol (FBF) e dirigentes dos dez clubes participantes: Atlético de Alagoinhas, Bahia, Bahia de Feira, Doce Mel, Fluminense de Feira, Jacobina, Jacuipense, Juazeirense, Vitória e Vitória da Conquista.

A fórmula de disputa é a mesma adotada em 2019. A fase classificatória funcionará no sistema de pontos corridos, em que as equipes se enfrentarão em turno único e os quatro primeiros colocados seguirão para a segunda fase. O lanterna da etapa inicial será rebaixado à segunda divisão do estadual. A tabela será divulgada nos próximos dias.

As semifinais serão disputadas em jogos de ida e volta, sendo que os mandos de campo dos jogos derradeiros serão dos times com melhor campanha. O primeiro colocado da fase classificatória enfrenta o quarto. Na outra partida, o segundo duela com o terceiro.

Os finalistas também definirão o título em dois jogos e a última apresentação do campeonato será diante da torcida da equipe com melhor campanha. Tanto nas semis como nas finais, a decisão irá para os pênaltis em caso de empate em pontos e saldo de gols.

Vagas na Copa do Nordeste

O campeão e o clube melhor posicionado no ranking da CBF garantem vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste 2021. A vaga para a etapa preliminar do regional ficará com a equipe dona da melhor colocação no estadual após excluir os clubes já classificados para a fase classificatória. Antes, essa terceira vaga também era dada através do ranking da CBF, o que garantia a Juazeirense no cenário atual.

Se Bahia ou Vitória não for o campeão baiano de 2020, a vaga da seletiva ficará com o clube mais bem posicionado no ranking nacional. É uma maneira de garantir que a dupla Ba-Vi esteja presente no Nordestão.

Copa do Brasil

O campeão, o vice-campeão e o terceiro colocado do Campeonato Baiano garantirão vaga na Copa do Brasil 2021.

Série D

Os dois clubes melhores colocados no estadual que não estejam confirmados nas séries A, B ou C do Campeonato Brasileiro garantirão vaga na Série D. A terceira vaga que o estado da Bahia tem direito sairá de competição a ser definida e disputada no segundo semestre. Caso não ocorra, a última vaga ficará com o terceiro clube melhor colocado no estadual que não seja integrante de nenhuma série do Brasileiro. Este ano, a Copa Governador do Estado não foi realizada.