Campeonato Baiano de Kart terá etapa final neste sábado (7)

A etapa final do Campeonato Baiano de Kart acontecerá neste sábado (7), a partir das 11h, no Kartódromo Ayrton Senna, em Lauro de Freitas. O torneio terá as definições dos campeões das categorias F4 e a Rental - a F4 Light já sabe seu vencedor, Diogo Moscato. O evento é gratuito e terá mais de 30 pilotos na pista.

Pela F4, três atletas disputam diretamente o título. Euvaldo Luz está na liderança, com oito pontos de vantagem sobre o vice, Paulo Galéas. Armando Duran fecha o top 3. Mas a categoria ainda tem outros sete corredores com chances matemáticas de faturarem o troféu.

Já a F4 Light teve definido, na penúltima etapa, Diogo como campeão por antecipação. O piloto atingiu os 77 pontos e só poderia ser alcançado por Adeilton Joventino. Só que Moscato tem uma vitória a mais e, portanto, já é dono do título.