Campeonato Baiano de Skate acontece em Lauro de Freitas neste fim de semana

A pista de skate de Lauro Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, recebe no sábado (20) e domingo (21) o Campeonato Baiano de Skate 2021. O evento reúne, pelo menos, 40 atletas que disputam nas categorias mirim, feminino, iniciante, master e amador. A realização da competição estadual representa mais que a briga por um título entre os skatistas, pode ser também um abrir de portas para novos nomes no esporte.

Isso porque os atletas que disputam o Baiano podem garantir uma vaga no Campeonato Brasileiro de Skate, que ainda não tem data marcada mas também deve acontecer na Bahia. A classificação para a competição nacional será dada aos três primeiros classificados de cada categoria. Além disso, os vencedores conseguem ranking para pleitear ingresso em programas esportivos do poder público, a exemplo do Bolsa Atleta e Bolsa Esporte.

Para o presidente da Federação de Skateboard do Estado da Bahia (Feseb), Windson Romero, a realização do campeonato baiano é de fundamental importância para o fortalecimento dos skatistas locais. “Conseguimos organizar o Baiano em Lauro de Freitas em um curto espaço de tempo e com muito esforço, trabalho e dedicação. Tudo isso para fortalecer o skate e os skatistas de nosso estado.

Windson também reforçou a importância dos Jogos Olímpicos disputados em Tóquio neste ano para o estímulo e fortalecimento do skate em todo o país.

É o primeiro campeonato estadual desde o começo da pandemia (Foto: Divulgação)

Como funciona o campeonato

Cada atleta de cada categoria dará duas voltas de 45 segundos (valendo a melhor nota). Avançam para as finais os oito melhores classificados. A pista, que fica na parte externa do Ginásio Municipal de Esportes de Lauro de Freitas, ficará aberta na manhã do sábado e domingo para treinos livres, antes das provas começarem a ser realizadas.

No sábado (20), o treino poderá ser feito das 8h às 13h. A fase eliminatória da competição iniciará às 14h e se entenderá até às 19h30, com 40 minutos separados para cada categoria.



Já no domingo, das 7h às 9h a pista ficará livre para os treinos, com a competição se estendendo até 17h30. Nessa etapa final, cada skatista corre duas voltas de 45 segundos e realiza mais três manobras. A avaliação do júri é feita através da soma das 3 melhores notas.

Confira a programação:

Sábado (20/11):

08h às 13h - (Treinos Livres)

14h às 14h40 - (Eliminatórias Categoria Mirim)

14h50 às 15h30 - (Eliminatórias Categoria Iniciante)

15h40 às 16h20 - (Eliminatórias Categoria Feminino)

16h40 às 17h40 - (Eliminatórias Categoria Master)

17h50 às 19h30 - (Eliminatórias Categoria Amador)

Domingo (21/11):

07h às 09h - (Treinos Livres)

09h às 09h40 - (Final Categoria Mirim)

10h00 às 10h40 - (Final Categoria Feminino)

10h50 às 12h00 - (Final Categoria Iniciante)

14h20 às 15h40 - (Final Categoria Master)

15h50 às 17h30 - (Final Categoria Amador)