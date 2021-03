Campeonato Baiano: Jogo entre Vitória e Jacuipense é adiado

O jogo entre Vitória e Jacuipense foi adiado. O duelo, válido pela 4ª rodada do Campeonato Baiano, iria acontecer na quarta-feira (3), às 16h, no Barradão, e ainda não tem nova data definida. O adiamento foi confirmado pela Federação Bahiana de Futebol (FBF) no início da tarde desta terça-feira (2).

A suspensão da partida se deu em função do surto de covid-19 que o Jacuipense enfrenta. A equipe do interior não tem à disposição jogadores suficientes para que a partida seja realizada.

Confira a seguir o comunicado publicado pela FBF:

A Federação Bahiana de Futebol comunica, por meio da RDI-05/21, a suspensão da partida entre Vitória e Jacuipense, que seria realizada nesta quarta-feira (3), pela 4ª rodada do Baianão 2021.

Devido a um surto de Covid-19 no seu elenco, o Jacuipense ficou sem o número mínimo de jogadores, estabelecido pelo Regulamento da competição, para a realização do jogo. O confronto será reprogramado de acordo com a disponibilidade de datas no calendário oficial do futebol baiano, respeitando o limite da 1ª fase da competição e preservando o seu prosseguimento.