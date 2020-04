Campeonato belga adia encerramento antecipado por pressão da Uefa

Pressionada pela Uefa, a Assembleia Geral da Pro League, que reúne os 24 clubes profissionais de futebol da Bélgica, adiou, nesta quinta-feira (9), o encerramento antecipado da temporada.

A opção do conselho de administração da Pro League no dia 25 de março de encerrar os campeonatos da primeira e segunda divisões foi considerada "prematura" e "injustificada" pela Uefa. A entidade que dirige o futebol europeu ameaçou deixar os clubes belgas de fora das competições europeias na próxima temporada.

"Depois da recomendação emitida pelo conselho de administração em 25 de março, e com o objetivo de comunicar ao conjunto de clubes sobre a crise de saúde e suas consequências, uma Assembleia Geral acontecerá em 24 de abril", informou a Pro League, em um comunicado, mudando a data prevista para dia 15.

O adiamento em nove dias pode ter sido tomado por causa de negociações entre a Federação Belga de Futebol (Urbsfa) e a Uefa Mehdi Bayat, presidente da Urbsfa, afirmou no sábado passado que uma "solução construtiva" para encerrar a temporada foi apresentada à Uefa.

Em caso de encerramento da temporada, o atual líder do Campeonato Belga, o Brugge, será proclamado campeão nacional. O time tinha uma vantagem de 15 pontos no topo da classificação com uma rodada pela frente antes do início dos playoffs, envolvendo os seis principais clubes do torneio.