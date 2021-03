Campeonato Capixaba será suspenso a partir de quinta por 14 dias

O Campeonato Capixaba será suspenso a partir desta quinta-feira (18). A informação foi confirmada pela Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) na tarde desta terça-feira (16). Segundo a entidade, a paralisação será até o dia 31 de março, e o torneio deve ser retomado no dia 1º de abril.

A suspensão do Capixabão ocorre após o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciar novas medidas restritivas em combate ao avanço da pandemia da covid-19. Entre as ações, está a proibição de atividades esportivas coletivas de caráter coletivo, ainda que sem a presença de público.

Federação de Futebol do Espírito Santo confirmou a suspensão dos jogos

(Foto: Reprodução)

A única exceção foi concedida para a Copa do Brasil, que terá três jogos no Espírito Santo nesta semana: Rio Branco VN x ABC-RN, nesta quarta-feira (17), às 15h30, no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante; além de Marília x Criciúma, na quinta-feira (18), às 15h30, e Mirassol x Red Bull Bragantino, na quinta, às 20h, que seriam em São Paulo mas foram transferidos para o Kleber Andrade, em Cariacica. A partir de sexta-feira (19), está proibida a realização dessas partidas

O Capixaba teve a 3ª rodada finalizada nesta terça-feira (16). Desta forma, serão paralisados os jogos até a 7ª rodada. O Vitória-ES é o atual líder da competição, com 9 pontos. Com a mesma pontuação, mas saldo de gols inferior, Rio Branco VN é o vice-colocado. Já o Vilavelhense e o São Mateus estão na zona de rebaixamento, sem pontos.