Campeonato de futsal causa polêmica com premiações desiguais por gênero

Um campeonato de futsal promovido pela prefeitura de Pilão Arcado, no Norte da Bahia, virou polêmica. Motivo: o regulamento previa uma premiação de R$ 20 mil, destinada às categorias masculina, feminina e de base, mas o valor era dividido de forma desigual. O prêmio aos homens era cinco vezes maior que para as mulheres, com R$ 15 mil para eles e R$ 3 mil para elas. Os R$ 2 mil restantes ficariam com os jovens.

A ideia repercutiu mal entre as atletas, que questionaram a diferença exorbitante. "A gente soube da premiação através do regulamento e ficou abismada com a diferença dos valores. Até esperávamos um valor abaixo do masculino, mas não tanto. Ficamos desmotivadas. Várias meninas, de vários times", disse uma jogadora, que prefere não se identificar.

Para tentar entender o que estava acontecendo, as equipes chamaram a advogada e mediadora Marcela do Vale, que também é professora e joga em times na cidade.

"O sorteio dos grupos estava previsto para o dia 17 de abril. Chegando lá, dissemos que não iríamos participar do sorteio porque precisávamos de um posicionamento da secretaria e da prefeitura a respeito dessa diferença tão grande. Eles disseram que era isso mesmo, e que quem não quisesse participar não participava", conta Marcela.

"Diante da situação, a maioria dos times femininos se retirou do campeonato. Eu, então, disse que estávamos ali para conversar. Pedi que alguém com poder participasse da reunião, para que a gente pudesse dialogar sobre o tema. Nesse dia, o funcionário nos falou que levaria esse questionamento para o secretário municipal de Esporte e Lazer [Hagamenon Mangueira] e que nos avisaria de uma nova reunião".

O primeiro encontro com Hagamenon aconteceu na semana passada, com a presença de representantes dos times femininos e a própria Marcela - que passou a atuar como assessora jurídica das equipes. "Na reunião, ele me disse que a verba já vinha definida pela prefeitura. Mas falei com o prefeito [Orgeto Bastos], que desmentiu o secretário. Informou que mandou o valor total, mas quem define quanto vai para cada categoria é o secretário".

No regulamento proposto, obtido pelo CORREIO, a premiação no masculino seria destinada da seguinte forma: R$ 10 mil ao campeão e R$ 4 mil ao vice. Ainda haveria bonificações ao artilheiro (R$ 400), assim como ao melhor goleiro (R$ 300) e ao melhor jogador de linha (R$ 300). Além disso, foram prometidos troféus e medalhas a todos os participantes.

Já para o feminino, as campeãs levariam R$ 2 mil, enquanto a segunda colocada ficaria com R$ 1 mil. Não haveria premiação individual em dinheiro, só com troféu para a artilheira e para as melhores goleira e jogadora. Por fim, os outros R$ 2 mil eram destinados aos prêmios da base.

"Para muitos times, não valia a pena participar. A gente tem gastos. O uniforme mais simples que a gente faça, custa R$ 100 por jogadora. Só aí, já é um gasto de R$ 1,4 mil. A gente pede nos comércios uma ajuda, mas o futebol feminino não recebe o mesmo incentivo dos comércios como o masculino. Os times femininos são, em geral, projetos sociais, então a gente tem essa dificuldade", explica a advogada.

"A gente está falando de verba pública, não é de verba de patrocinador. Aqui na cidade, temos a Lei 211/2021, que fala expressamente destinar os mesmos recursos ao esporte masculino e feminino", comenta Marcela.

O projeto de Lei 211/2021, em seu parágrafo primeiro, diz que "o Poder Executivo poderá, através da Secretaria de Esportes, implementar ou criar um calendário anual de esportes do Município, incorporado nos campeonatos, destinando o mesmo percentual do recurso aplicado ao esporte masculino, desta forma, não existindo nenhuma diferença entre ambos os sexos". De acordo com o site da Câmara Municipal de Pilão Arcado, o projeto foi aprovado por unanimidade em 2ª votação no dia 24 de novembro de 2021.

"As meninas tentam ser reconhecidas. Mas, quando chega um regulamento desses, é como um balde de água fria. Aí a gente tem que trabalhar o emocional, para elas não verem isso como uma ofensa. Ver as meninas chocadas, decepcionadas com isso... E ver os meninos zoando com isso. Elas ficam muito desestimuladas. Algumas desistiram de treinar, ficaram sem coragem".

Em meio à situação, o torneio começou na data prevista, no último sábado (22), apenas com os times masculinos e de base. O secretário foi questionado sobre as premiações, já que as mulheres não mais integram o campeonato. Hagamenon não soube informar quais os valores, mas disse haver um regulamento específico. "Não me recordo. Não sei se alterou o valou, ou diminuiu. Vou ter que ver... Eram R$ 20 mil, mas não sei quanto ficou".

Outro lado

O CORREIO procurou o secretário de Esporte e Lazer e o prefeito de Pilão Arcado para darem suas versões dos fatos. Orgeto Bastos confirmou ter destinado um valor geral para o campeonato, de R$ 20 mil, e afirmou desconhecer o regulamento que trazia a divisão desigual das premiações - o que chamou de equívoco.

"O que firmei com a secretaria de Esportes, eu destinei o valor para fazer o campeonato, masculino e feminino. (...) O município convidou o futebol feminino para participar do torneio, mas não foi definido, em momento algum, valor de premiação. Não existe essa questão, os valores não foram falados ou destinados", garante o prefeito.

"Eu desconheço. Ainda tinha outra categoria [a base]. Infelizmente, isso está pegando uma projeção... Você tirou algum equívoco da parte do secretariado de reunião", completou.

Hagamenon Mangueira, por sua vez, confirmou que o regulamento obtido pela reportagem foi apresentado às equipes e esteve em debate, mas que não foi aprovado. "O regulamento foi [feito] antes da reunião que fizemos com as meninas. Ele não tem assinatura de ninguém, porque não foi apreciado. Então, nós recuamos".

Questionado sobre o motivo da diferença de premiações no masculino e feminino, apesar da lei municipal em contrário, o secretário justificou com o número de equipes presentes em cada modalidade. "Não era um campeonato, eram seis times femininos. Não tinha nem time. Como vai ser igual ao masculino, que são 16? Foi isso. Como era pouco, era só um incentivo para elas. Elas disseram que não tinham como fazer com esse valor irrisório".

Novo campeonato

Diante do impasse, uma solução: ficou acertado um novo campeonato, agora somente para os times femininos. "Eu tive reunião com os times, eles questionaram a questão de valorização, de mais visibilidade, e ficou acordado que vamos fazer um campeonato simplesmente feminino", afirma Orgeto.

"Na condição de prefeito, chamei a responsabilidade e propus novo campeonato, novo regulamento. (...) Nós chegamos ao entendimento, para mostrar a força do futebol feminino, que elas iriam ter um campeonato sem envolver outras modalidades. Só para elas".

Uma nova reunião aconteceu na última quinta-feira (27). Durante o encontro, uma comissão foi formada para organizar o torneio feminino, que terá início no dia 22 de julho. Segundo a advogada Marcela do Vale, que representa a sociedade civil na formação do comitê, a prefeitura prometeu uma premiação igual ao campeonato masculino. Também destinará verba para uniformes e bolas às equipes.

"Acertamos a mesma premiação do masculino, de R$ 20 mil. O campeonato feminino terá uma visão muito mais social do que financeira. Queremos fazer um projeto que trabalhe também políticas contra violência, contra o assédio... Vamos nos reunir com outras secretarias além do esporte - de assistência social, de saúde - para fazer um projeto com serviços para a juventude", diz.