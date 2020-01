Campeonato do Abaeté começa domingo (26), com 12 times na disputa

O 31º Campeonato do Abaeté começa domingo (26), no Campo do Abaeté, em Itapuã. Os jogos de abertura, em rodada dupla, estão definidos: a bola rola às 8h45, com Duas D’kda x Labirinto. Na sequência, Revoltado x Morro.

As 12 equipes do torneio, formadas por atletas amadores de Itapuã e adjacências, estão divididas em dois grupos de seis. Após a primeira fase, os quatro primeiros de cada chave avançam para as quartas de final, quando começa o mata-mata até ser definido o campeão.

Grupo A: Duas D’kda, Favela, Fut Shopping, Labirinto, Mussurunga e Palmeiras.

Grupo B: Morro FC, Revoltado, Reparação, Real Barça, PSG e Vila Nova.

A edição 2020 homenageia o jogador de beach soccer Anderson Dias, campeão da Copa do Mundo de 2006 com a seleção brasileira e nativo de Itapuã. Aos 36 anos, ele defende o Loures, de Portugal.