Campeonato do Nordeste de Kart chega à decisão com baianos no páreo

Os campeões da 1ª edição do Campeonato do Nordeste de Kart serão definidos neste fim de semana. A terceira e decisiva etapa do torneio acontecerá entre a próxima quinta-feira (21) e sábado (23), no Circuito Internacional Paladino, em Conde, na Paraíba. E há boas chances de dobradinha baiana em dois pódios.

Na F4A, Alexandre Rosário está na liderança, seguido por Diogo Moscato. Já na F4 Super Sênior, o líder é Paulo Galleas, com Valdemiro Oliveira logo em seguida.

Os treinos livres começarão na quinta-feira (21), a partir das 8h. Na sexta (22), as categorias terão as tomadas de tempo e duas baterias classificatórias, a partir das 9h10. As finais acontecerão no sábado, com início às 8h50.

A competição foi criada neste ano pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) para fomentar e desenvolver ainda mais o kartismo nesta região do país.

‘’É um grande objetivo ser campeão do Campeonato do Nordeste e vou fazer de tudo para conseguir isso, em homenagem a minha terra principalmente", disse Diogo.

"O que mais prezo é a constância que sempre tento melhorar a cada corrida. Espero encerrar o segundo semestre com alta performance e resultados cada vez mais expressivos e estou me esforçando muito para isso’’, completou o jovem piloto, de 17 anos.

Confira a classificação do Campeonato do Nordeste de Kart até o momento:

Cadete

1. Alexandre Leal 22

2. David Noronhas 14

3. Marcos Henrique 14

4. Jose Vinicios 13

5. Marcelo Ferreira 13

6. Daniel Rebolças 11

7. Bernardo Leal 9

8. David Honorio 6

9. Pedro Montarroyo 5

10. Arthur Nunes 4

11. Leonardo Rodrigues 3

12. Diogo Cruz 2

13. Nicolas Olinger 1

14. Arthur Maranhao 1

Júnior Menor

1.Rafael Furtado 11

2. Gustavo Galvao 9

3. Gustavo Nezinho 8

4. Pietro Neless 7

Graduados A

1. Sergio Crispim 20

2. George Crispin 16

3. Leo Soares 15

4. Joao Vieira 11

5. Alexandre Rosario 8

6. Igor Figueiredo 8

7. Leandro Soares 7

8. Eduardo Mourao 6

9. Gladson Alves 6

10. Joaquim Paiva 3

11. Joao Pedro 2

12. Rafael Gurgel 2

13. Roberto Saraiva 1

Graduados B

1. Joao Darnel 16

2. Thiago França P 15

3. Thiago M Barbosa 13

4. Ubirajara Filho 11

5. Luiz Kaije 11

6. Vitor Valeiro 9

7. Felipe Pedrosa 7

8. Rafael Canedo 5

9. Miguel Batalha 4

10. Mateus Menezes 3

Super Sênior

1. Nilton Rosa 17

2. Carlos Franco 17

3. Ademir Flores 11

4. Macaco Mamola 11

F4 Graduados A

1. Alexandre Rosario 14

2. Diogo Moscato 13

3. Grigatti 11

4. Kinho 9

5. Bruno Barral 8

6. Haron Ball 8

7. Paulo Araujo 7

8. Luiz Keije 7

9. Gabriel Soares 6

10. Daniel Barbosa 6

11. Cayan Chianca 5

12. Yure Pessoa 5

13. Rafael Rodrigues 4

14. Alelson Mendonça 3

15. Bia Martins 2

F4 Graduados B

1. Pedro Moura 19

2. Paulo Carvalho 18

3. Felipe Andrade 18

4. Rodrigo Valencia 11

5. Joao Manuel 8

6. Felipe Pedrosa 7

7. Thiago Rosa 6

8. Thiago Teixeira 5

9. Will Nogueira 4

10. Rodrigo Garcia 4

11. Ivo Junior 3

12. Madson Ramos 2

13. Gustavo Rodrigues 1

F4 Super Sênior

1. Paulo Galleas 22

2. Valdemiro Oliveira 17

3. Julio Cesar 15

4. Fabio Monteiro 10

5. Nifreto Alves 10

6. Vicente Junior 8

7. Leo Lage 6

8. Germano Cavalcante 6

9. Alberto Filho 5

10. Mauro Reis 2

11. Luis Carlos 1

12. Marcos Herique 1