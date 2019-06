Campeonato Estadual de Quadrilhas da Bahia começa nesta quarta (19) em Periperi

A Praça da Revolução, no bairro de Periperi, recebe hoje a abertura do Campeonato Estadual de Quadrilhas da Bahia, a partir das 12h.

As apresentações reúnem mais de 40 grupos juninos e vai até sábado . Entre as participantes, sete quadrilhas pertencem ao Grupo Especial, enquanto as demais ainda estão no Grupo de Acesso.

A disputa da segunda divisão acontece em três dias, hoje, sexta e sábado, quando sairá a classificação das cinco primeiras colocadas, que entrarão no grupo especial.

Já a principal categoria disputa o campeonato amanhã. A vencedora participa do concurso regional da TV Globo, no domingo, em Recife.

Campeonato Estadual de Quadrilhas da Bahia

O quê: Campeonato Estadual de Quadrilhas da Bahia

Quando: Desta quarta (19), abertura às 12h, até sábado (22)

Onde: Praça da Revolução (Periperi)

Gratuito