Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas em Periperi vai até domingo (19)

Um dos eventos mais tradicionais da cultura popular baiana, o Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas segue até domingo (19), na Praça da Revolução, em Periperi. A iniciativa – que está na 13ª edição e tem o patrocínio do Governo do Estado, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Bahiatursa) – faz parte da programação do São João da Bahia e teve início na última quinta-feira (16).

Ao todo, 46 quadrilhas, procedentes de todas as regiões da Bahia, participam da competição, apresentando espetáculos de música e dança, com coreografias tradicionais. Disputam o grupo de acesso 38 equipes, sendo que as quatro primeiras colocadas subirão para o grupo especial em 2023.

No domingo (19), será a vez das agremiações do grupo especial disputarem o título de melhor quadrilha junina da Bahia. Entre as quadrilhas que vão se apresentar estão a Cia da Ilha, de Itaparica, campeã de 2019; a campeã nacional, Asa Branca; Encantos do Nordeste, de Barreiras; e Forró do ABC, que comemora, em 2022, 40 anos de apresentações.

A programação, que reúne as famílias na arena armada na Praça da Revolução, contará, ainda, com a apresentação de um grupo de idosos e três de integrantes mirins. O evento costuma levar uma multidão ao subúrbio ferroviário de Salvador.

Na avaliação do superintendente da Bahiatursa, Diogo Medrado, a agenda traz ganhos à economia da Bahia: “é um incentivo à economia do estado, que movimenta e emprega, temporariamente, uma cadeia produtiva de profissionais da área”.

Para Carlos Brito, presidente da Federação Baiana de Quadrilhas Juninas (Febaq), o apoio do Governo do Estado mantém viva a tradição da cultura junina. “É importante porque esses grupos não são apenas de apresentações de espetáculos, mas desenvolvem ações culturais e sociais o ano inteiro em suas comunidades”, lembra.