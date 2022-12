Campeonato Inglês recomeça com resultado surpreendente no Boxing Day

Apenas oito dias após o fim da Copa do Mundo do Catar, os jogadores do Campeonato Inglês voltaram aos gramados nesta segunda-feira. E a famosa rodada do Boxing Day começou com uma surpresa. Em casa, o modesto Brentford soube aproveitar alguns desfalques do Tottenham e empatou por 2 a 2, em Londres.



Os anfitriões chegaram a abrir 2 a 0, mas cederam espaço no segundo tempo e sofreram dois gols no intervalo de apenas seis minutos. O resultado deixa o Tottenham com 30 pontos, na quarta colocação da tabela. O Brentford tem 20, está em nono, mas pode perder posições ao longo da rodada.



Brigando pelas primeiras posições da classificação, o Tottenham esteve em campo sem jogadores importantes, como o goleiro francês Hugo Lloris e o atacante Richarlison. O brasileiro se machucou durante a Copa, enquanto Lloris foi poupado após disputar sete partidas com a seleção do seu país, vice-campeã mundial no Catar.



Com grande parte do seu elenco descansado, o Brentford começou melhor e abriu o placar aos 14 minutos de jogo. Após jogada pela esquerda, Jensen finalizou, a bola desviou no marcador e no goleiro Forster e sobrou para Vitaly Janelt escorar, de coxa, para as redes. Antes do intervalo, o time da casa ainda teve um gol anulado, por impedimento, aos 42.



Em ritmo lento, o Tottenham parecia cansado no início da segunda etapa. E o Brentford novamente aproveitou a situação favorável. Aos 8, chegou ao segundo gol, graças a um erro bobo de Dier, que falhou feio ao tentar dar um chutão e acabou mandando para escanteio. Na cobrança, Toney escorou na segunda trave e aumentou a vantagem dos anfitriões.



O panorama do jogo só mudou aos 19 minutos, quando Kane, sem perder o bom ritmo exibido durante a Copa, cabeceou firme para o gol, após levantamento na área. Mesmo ainda mostrando lentidão e pouco ímpeto ofensivo, o Tottenham chegou ao empate seis minutos depois. Após bela trama pela direita, Hojbjerg recebeu livre dentro da área e teve tempo de pensar antes de finalizar para as redes.



Os minutos finais foram de pressão do Tottenham, enquanto o Brentford se segurava na defesa. Aos 37 minutos, Kane quase marcou seu segundo gol na partida. Ele acertou o travessão e deu um susto na torcida local, que respirou aliviada com o apito final.