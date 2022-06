Campeonato Italiano terá final em caso de empate entre líder e vice-líder

O Campeonato Italiano da temporada 2022/2023 pode ser decidido em uma final. Isso porque Federação Italiana de Futebol anunciou, na terça-feira, uma mudança de regulamento que prevê a realização de uma partida extra entre o líder e o vice-líder da competição caso os dois terminem com a mesma quantidade de pontos.

Até a última temporada, os confrontos diretos entre as equipes eram utilizados como primeiro critério de desempate em um cenário de igualdade na pontuação. A norma, aliás, continuará valendo normalmente para empates em outras posições da tabela no fim do campeonato.O último Italiano teve uma briga intensa pelo título até o as rodadas finais, e existia a possibilidade de que o campeão fosse decidido pelos critérios de desempate.

No fim das contas, o Milan ficou com a taça ao terminar com dois pontos a mais que a vice-campeã e rival Inter de Milão na tabela de classificação. Mesmo se a Internazionale tivesse igualado a pontuação, os milanistas seriam campeões, pois venceram uma partida e empataram o outro nos duelos diretos com os rivais durante a liga nacional.

Antes da temporada 2005/2006, o Campeonato Italiano utilizava disputas de playoffs para desempatar situações em que os times brigavam por título, para escapar do rebaixamento ou para conseguir vaga em competições europeias. A única vez em que um título foi decidido em partida extra foi em 1964, quando o Bologna fez 2 a 0 na Internazionale, que teria sido a campeã se o critério fosse os duelos diretos ao longo da competição.